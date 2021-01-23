台灣宏樹公益30多位志工投入修繕獨老房屋，理事長、也是美女主播黃昱蓁也捐起衣袖投入。（台灣宏樹公益協會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣宏樹公益30多位志工投入修繕獨老房屋，理事長、也是美女主播黃昱蓁也捐起衣袖投入。（台灣宏樹公益協會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣宏樹公益30多位志工投入修繕獨老房屋，理事長、也是美女主播黃昱蓁也捐起衣袖投入。（台灣宏樹公益協會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣宏樹公益30多位志工投入修繕獨老房屋，理事長、也是美女主播黃昱蓁也捐起衣袖投入。（台灣宏樹公益協會提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣宏樹公益協會理事長，也是網路人氣直播美女黃昱蓁，23日帶領30多名粉絲志工到彰化到伸港鄉，為獨居行動不便的阿公、阿嬤們修繕房屋，讓鄉親都好感動，不少人還來看蓁蓁美女，真是人美心美，志工們都說，能夠幫助別人，就是最大的快樂。

蓁蓁原本在醫院當護理師，喜歡唱歌，因為朋友當起直播主，她也陪伴投入，美麗的長相，熱情有感染力，直播變專職，成了受歡迎網紅，但她難忘醫護工作對病患付出的照顧

，7、8年前投入公益協會，為了擴大愛的力量，更號召粉絲一起當起志工。「團結力量大，有錢出錢、有力出力」造福了許多人。

去年宏樹公益協會南下到彰化縣埔鹽，為西湖村民修建房屋，鄉長許文萍臉書發文感謝，原本破舊不堪的房屋，變成遮風擋雨的家，這次彰化縣政轉介伸港有3案急需修繕，志工群又專程從台北南下，天未亮就到伸港鄉，為獨居的阿公阿嬤們添購全新熱水器並安裝，牽置管線配線。

台灣宏樹公益協還展現專業，注意到阿公行動不便，有輔助四腳柺杖，屋內水泥門檻高低不平，悉心打掉，重新上水泥，還細心的幫老人家修剪指甲頭髮，蓁蓁捲起袖子忙進忙出，阿公、阿嬤感謝，「社會有您們這麼好的人，真好」。

(中時 )