天后那英近日參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐2》，不改有話直說的個性，首集見後輩熱情跟她打招呼，竟問「妳倆誰啊？」現有網友翻出她過去言論，曾因在飯局逼林志玲喝酒，讓她背負「欺負林志玲」罵名。

那英個性豪爽，常因太直接說話個性，讓對方尷尬，有網友就翻出她過去曾在節目透露，某次飯局時，剛好和林志玲同桌，林志玲主動敬酒「很高興認識那姐」，那英見狀就先乾了，沒想到卻發現林志玲舉著酒卻一口都不喝。

那英是演藝圈大姊大，向來有話直說。(圖／本報系資料照)

那英昔逼林志玲喝酒言論被挖出。(圖／翻攝自微博)

這讓她頓時覺得不爽，問林志玲為何不喝，但她只是露出招牌甜笑含糊帶過，讓那英心想：「妳裝什麼裝？」雖然經紀人洪偉明跳出來緩頰「那姐，她不能喝」，但這讓那英更氣，直接叫對方閉嘴，並看著林志玲問：「妳喝還是不喝？」

林志玲這時才坦言喝酒會起紅疹，當時氣氛尷尬，若她不喝那英又下不了台，只能繼續撂狠話：「林志玲妳可是在北京耶！妳不喝的下場是什麼，妳知道嗎？」經紀人只好打圓場，要林志玲意思意思喝一點。

最後她把整杯酒乾了，沒多久就開始全身紅腫發癢，那英事後在節目上也不好意思的向林志玲道歉，並表示下次去北京，一定會請她吃飯。其實，那英最近在《乘風破浪的姐姐2》，也因說話太直接引起熱議。

先是遇到參賽女星張馨予和李菲兒，忍不住問「妳倆誰啊？」看到張柏芝自認演出表現不好，在後台失控痛哭，竟當場脫口：「妳別哭！我都沒投妳票。」張柏芝聽完愣一下，才回擊「所以我沒感謝妳」，幽默對話逗樂眾人。

(中時新聞網)