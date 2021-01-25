華納兄弟與傳奇影業「怪獸宇宙」第四部作品—兩大巨獸對戰大片《哥吉拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）官方預告終於曝光，大家可以看到哥吉拉從海面霸氣衝出，與體型幾乎與哥吉拉相同的金剛用力揮拳，彼此互相咆哮怒吼，展開正面對決，搭上超燃的背景音樂，讓人熱血沸騰。

片中，兩位神級巨獸展開史詩般的殊死一戰，當傳奇正面對決時，世界的命運危在旦夕。金剛與牠的保護者，踏上危險的旅程，尋找牠真正的家園，同行的還有吉雅，這名年輕的小孤女，與金剛間有著獨特且強大的聯繫。但他們意外地與憤怒的哥吉拉狹路相逢，並在全球引發一片腥風血雨。這起由無形力量所激化的兩個巨獸間的史詩級衝突，僅是深藏地心之謎的冰山一角。

除了上集出現的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、凱爾錢德勒紛紛（Kyle Chandler）回歸演出外，日本男神小栗旬都有在片中尬一角，瑞典帥哥亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）則是首度加入就飾演男主角。電影原訂5月上映，最新檔期提前訂在3月25日在台灣上映，也可在同一天於HBO Max線上收看。

(中時 )