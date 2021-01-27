38歲陳姓女子與黃姓男子結婚，婚後發現丈夫是雙性戀，而且外遇56歲吳姓男毒販，陳後來氣得與丈夫離婚，但為想弄懂吳男有何魅力，竟然主動找上吳，兩人後來相談甚歡，竟然變成情侶同居，北市警方日前前往北投區緝毒，當場逮捕吳男及陳女，並在兩人身上起獲毒品，縱綜複雜的關係也令警方咋舌。

據了解，陳女原本與黃男結婚，後來發現丈夫經常無故外出，而且常偷偷摸摸拿手機傳簡訊，疑心黃有外遇，追查後竟發現對方是男性，原來自己的老公有雙性戀傾向。

兩人後來因而離婚，但陳女越想越不甘心，想要了解橫刀奪愛的對象究竟有何魅力，向前夫要求介紹吳給她認識，不料陳與吳碰面後，兩人竟然因此來電，後來進而交往、同居，陳女也染上毒癮。

警方日前追查1宗毒品案件，循線查出吳姓毒販在北投一帶出沒，前往立農街住處搜查，當場在吳男、陳女身上各起獲1公克的安非他命，警方偵訊後，依毒品罪將這對錯亂葛糾的毒鴛鴦移送法辦。

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(中時 )