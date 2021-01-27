韓國政府目前正手忙腳亂地，處理教會學校大規模染疫事件，讓好不容易似乎已控制下來的疫情，又再度出現擴散疑慮。

韓國衛生官員高層表示，目前共有近三百個案例與一個基督教組織所有的六座教堂與學校有關。由於大田市與光州陸續都傳出超過百位確診者消息後，也擴散到江原道等區域學校單位。

韓國疾病預防控制局（KDCA）表示，疫情在被發現前，其實大田教會學校似乎早已擴散一段時間。

該宗教社團對沒有儘早採取防疫措施而道歉，並解釋說有些學生是無症狀但已被感染，至於那些有感冒症狀的，學校當初以為只是受寒而已，故沒有進一步篩檢。

韓國總理表示，目前速度就是關鍵，呼籲地方政府全力以赴，共同合作防止疫情擴散。截至26日午夜，KDCA公布有559位新確診，高出25日的354位，目前全韓國共有76,429位新冠患者，死亡為1,378位。

KDCA指出，過去一年來，韓國有45.4％染疫案例都是來自於至親間群聚，至於宗教性團聚活動，也是感染主因之一。

(時報資訊)