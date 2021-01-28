老蕭26日參與公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）

老蕭26日參與公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）

老蕭26日參與公司尾牙。（喜鵲娛樂提供）

老蕭為賀歲片《跟你老婆去旅行》獻唱主題曲。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）2021一開年就為工作忙不停，不但跨年跑遍北中南、上週受邀出席「紅白藝能大賞」擔任紅白大使，日前又為2021新年強檔賀歲片《跟你老婆去旅行》獻唱主題曲〈不完美的我〉， 即便如此忙碌，身為喜鵲娛樂老闆之一的老蕭不忘犒賞員工，26日舉辦尾牙同樂，老蕭化身財神爺發送百萬現金，讓辛苦一年的大家開心迎接牛年。

因應近來新冠肺炎疫情嚴峻，老蕭與經紀人Summer討論後，決定將BUFFET整個搬到公司，加上老蕭跨界經營的署茗職茶等點心美食，讓大家安心饗宴；當天參與的員工大約20人，為了拿紅包搶獎金，大伙兒爭相報名歡唱，逗得老蕭笑喊「人才濟濟」。喜鵲員工今年除了領到至少半年的年終獎金，尾牙宴更是人人有獎，最少3萬、最大獎20萬，且老蕭還不斷加碼放送，最後一共發放超過百萬的現金。

蕭敬騰日前為賀歲片《跟你老婆去旅行》，親自譜曲、演唱主題曲〈不完美的我〉，籌備該曲前，老蕭非常認真地做功課，看電影的過程中，易感的他更隨著劇情又哭又笑，身邊同事虧老蕭「水龍頭」上身，老蕭也笑說：「眼淚都來不及擦乾，馬上又被逗笑。」正式進錄音室配唱時，為了追求完美，導演更半夜還接到來自老蕭的Call out，北京台北連線同步製作。〈不完美的我〉於29日在各大數位平台上架。

(中時 )