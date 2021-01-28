新北市林口區民族路與仁愛二路原路段設計不良，易因車速過快導致意外頻傳，經附近居民反映，交通局「截直取彎」規劃以圓環降低車速，近日時常有民眾不熟路況逆向行駛，引發民眾上網討論，交通局表示，加速號誌設置改善現況，預計31日完工。

部份民眾貼文表示，「不知道的都會逆向直衝，我遇過兩次了」、「駕駛要馬上打方向燈，變換車道，每走一次就會罵一次這設計」、「沒做沒事，根本就是害人撞上，經費太多亂撒錢」

另有部份民眾則認為「分流正確」、「做圓環來降低車禍量也是不錯」、「圓環的設計本身就是為了讓你們慢慢行駛而設計的，會衝撞上去就是因為速度過快」

林口區公所表示，道路因車速過快以致危險事件頻傳，經民眾多次反映後，設置圓環減低車速，日前再經相關機關會勘後，決議調整工程，縮小槽化島尺寸及加寬車道寬度，未來會再加強照明及方向指引，以兼顧行車安全及便利，

交通局表示，該路段緊臨立德公園屬於生活型巷道，原未設置行人號誌燈，民眾出入公園時常要閃避高速行駛的汽機車，為降低車速改以圓環配置，經開車實測，現況各轉向角度均屬順暢，後續各相關標誌及號誌將盡速施作，請用路人行經路口遵循相關標誌標線及號誌指示行駛，並減速慢行，以維交通安全。

(中時 )