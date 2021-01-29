巫師當家射手畢爾28日出戰鵜鶘猛轟47分，球隊卻仍輸球，讓他創造最近10場得分破40全輸的難堪紀錄，賽後他回答媒體提問，「天還是藍色的嗎？」不過《ESPN》權威記者沃那洛斯基爆料，目前多隊爭搶畢爾，就連湖人與快艇也想。

其實有關畢爾的交易傳言從沒停過，沃神強調，聯盟當中沒有一隊不想設法得到畢爾，包含勇士與金塊，畢竟勇士擁有來自灰狼的首輪籤，金塊則有賈瑪莫瑞、麥克波特等人可當交易籌碼，「我並非說這兩隊會提報價，而是他們有本錢協商。」

「聯盟的所有球隊都要做出決定，我想毫無疑問，湖人與快艇也想參與在畢爾的交易當中，」沃神表示，「但他們擁有好的選秀權嗎？有出色的年輕球員可以提出比其他球隊更好的交易報價嗎？我想大概沒有。」

沃神最後強調，「假如畢爾真的被巫師放上交易檯面，你會看到各隊陷入爭搶瘋狂，而且考慮到畢爾的合約情況，他可以自由選擇新東家，除非有球隊願意先交易他，然後再說服他長期留隊，可是這樣做太冒險了。」看來沃神已經認定畢爾早晚要走。

(中時 )