40歲日本寫真女星井上和香擁有36F傲人上圍，是不少男性心目中的女神，還因三圍90、60、90和瑪麗蓮夢露一樣，而得到「日版瑪麗蓮夢露」封號，去年底她宣布確診新冠肺炎，家中的導演老公飯塚健及5歲女兒也先後遭染疫，經過休養後她終於康復，也透露當時的心路歷程。

井上和香透露，她在上月27日晚間發燒到40度，全身感受到強烈寒意，隔日馬上接受病毒篩檢，29日確診是輕度症狀的新冠肺炎，發病短短5天就出現各種症狀，包括咳嗽、喉嚨刺痛及呼吸困難，她提到由於女兒是志村健的粉絲，知道偶像是因染疫過世，因此得知媽媽中鏢時還擔心地問：「媽媽會死嗎？」

井上和香痛心地說，因為她確診的關係，老公和女兒之後也都相繼染疫，雖然現在已經痊癒，但還是留下後遺症，仍會出現喘氣和咳嗽等症狀，甚至還會咳到停不下來，直呼新冠肺炎比想像中來得可怕，希望大家要乖乖配合防疫，多注意身體健康。

事實上，井上和香2012年和導演飯塚健結婚後，就逐漸淡出演藝圈，2015年生下女兒，性感的身材一度發福，去年代言瘦身產品，才終於瘦回原來的女神身材，雖然她是寫真女星，但在過去也曾透露，「在別人面前穿泳衣會害羞，所以只在工作中穿比基尼」，反差萌也讓她圈粉無數。

(中時新聞網)