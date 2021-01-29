2008年11月因涉陳水扁國務機要費洗錢案而滯美不歸的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，今凌晨經證實，日前在美舉槍自盡，震驚各界。曾任陳水扁民間醫療小組召集人，也和黃芳彥情誼深厚的和信醫院藥劑室主任陳昭姿至今難以接受，在社群平台連發多篇哀悼文，表示，黃芳彥不願客死異鄉，曾說「只有在一種狀況下會舉槍自殺」，想問黃芳彥：「是那個情況出現了嗎？」

黃芳彥的意外離世，讓多年好友的陳昭姿無法接受，臉書連發10篇「懷念黃芳彥醫師」的文章。陳今（29日）再發文爆料，指黃芳彥曾跟她說，「不願客死他鄉，您告訴我，只有在一種情況下，您會舉槍自盡。您還笑著讓我拍槍枝與子彈，還有舉槍的動作。我不相信您會自盡」。

陳昭姿後來又發文寫到，「我不斷地想到，您曾經笑著但堅定的告訴我，只有在一種情況下，您會舉槍自盡，為了這個，您還經常練習一個動作。副座，是那個情況出現了嗎」？

對於黃芳彥2008年涉入扁案逃往美國一事。陳昭姿在臉書直言，「您沒有保留珠寶，全數交給檢調，為了保護辦公室祕書。您沒有逃亡，只是拿門口監視器影帶去保全，那是藍綠人馬登門拜訪，想透過您向層峰求事的證明」；並表示「您沒有要逃亡，回台灣的機票都買好了，剛好房子的地磚要更換大塊，沒有人可以處理，所以回程就耽擱了幾天。就在這當中，台灣發生了大事。這是天意」。

(中時新聞網)