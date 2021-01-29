因涉及前總統陳水扁與夫人吳淑珍國務機要費洗錢案，被法務部列為頭號通緝要犯的前新光醫院副院長黃芳彥，在美舉槍輕生，消息震驚各界。資深媒體人王尚智今(29）日在臉書表示，黃從自住的華廈電梯出門前的最後監視器畫面，顯示他手上拿著的是書，因此他認為倘若真的是「輕生」，既然對人生絕望，為何不選擇在更舒服自在的家裡，這當中有沒有被邀約外出，最終脅迫輕生的可能，關鍵恐怕在於有沒有「留下遺書」了。

王尚智在臉書表示，黃芳彥有無遺書？遺書最後交代了什麼？特別是有沒有交代了扁家資產與弊案，勢必會是一大後續焦點，至於黃芳彥這些年有無「代持、保管」阿扁家的各類資產金錢，如今死亡關於所有這一切的金錢是「交代好」或「處理好」，那就更耐人尋味了！

王尚智提到，不得不說，比較有意思的是黃芳彥在死亡前後，是否已經「完成了所有扁家資產轉移、交還的任務與責任」？

至於，在海外多年的黃芳彥，雖說生活相對低調，王尚智質疑，他有沒有主動或被動的接受「黑、白」兩道的特殊保護？保護與威脅，在江湖現實上是同一路數，身為「大肥羊」確實很難不接受特定勢力保護，而能安然無恙的，這就回到「黃芳彥開車到公共停車場，在車內的舉槍自盡，究竟是人生自我的『絕望輕生』或者受邀前去而後遭『脅迫輕生』的最初原點。也因此，遺書與否實在是關鍵！」

王尚智認為，在此之際，陳水扁的公開悼念與陳致中的深表遺憾，乃至外界無法得知「吳淑珍的反應」，都將抹上一層微妙難測的意義了，「來歷於4路藏在海外的扁家錢，是否真的已經完完整整、清清楚楚的『各歸本位』了嗎？」

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