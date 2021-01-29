搶農曆春節小家庭圍爐商機，天成文旅華山町餐酒館以中菜西吃概念設計圍爐餐，除了可到餐廳享用亦可以選擇外帶在家享用2月1日至2021年2月16日推出的「春節四人分享餐」每套3,888元+10％，內有12樣菜餚含開胃菜拼盤、主食、肉類拼盤、海鮮拼盤、湯品、甜點與氣泡酒，套餐需於三天前預訂（不含假日）並可享85折優惠，外帶免收10％服務費。

搶攻小家庭圍爐商機，天成之旅華山町餐酒館推出的春節四人分享餐，以餐廳核心精神「解構再建構」融合西餐創意手法與中式傳統經典推出12款美味料理。開胃菜以澎派的海陸盛宴揭開序幕，五福大拼盤內含「白蘭地烏魚子」、「松露干貝蝦仁」、「義式火腿起士」、「泰式澎湖冰卷」與「蔗香醃燻鴨賞」，精緻的五道小品充滿創意，菜色豐富口味驚奇。

肉類有牛肉與豬肉料理，「燒烤肋眼牛」選用油花分佈均勻且口感細緻的肋眼牛排，牛排表面先以橄欖油與胡椒調味，高溫煎至表面上色再將牛排靜置5分鐘，內外溫度達到平衡促使肉汁回流，肉質更添軟嫩多汁，再以240度高溫烘烤至適當熟度，「義式脆皮五花豬卷」靈感來自義式脆皮豬肉卷，主廚選用上等五花肉，以鹽、胡椒與紅酒醃漬入味，內餡以洋蔥、紅蔥頭、香菇、杏鮑菇、松露泥與紅酒炒香，76度舒肥2小時、24小時風乾再進烤箱30分，佐以酸酸甜甜的焦糖紅酒莓果醬。

海鮮料理則是以明蝦搭配鮭魚呈現，「檸香明蝦」選用份量特大肉質鮮美Q彈的爐烤明蝦，入口細緻的口感還有香水檸檬的清香。「煎鮭魚香草醬」以鹽麴事先醃漬再以胡椒簡單調味，文火慢煎出帶有微微焦香的曠野風味，佐以濃郁香醇的香草醬。「櫻花蝦蒲燒鯛米糕」以軟糯的油飯，融入酥炸過的東港櫻花蝦及鹹香蒲燒鯛，香氣十足且具多層次風味。「天成經典佛跳牆」選用魚皮、蹄筋、魚翅、干貝、百果、香菇、竹筍等多種食材，其中需先將排骨、栗子、芋頭油炸後，再逐一把食材放入甕中加入高湯炊煮2小時成菜。甜點為抹茶磅蛋糕，凡點套餐再贈750ml法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶。

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(工商 )