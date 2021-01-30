今年35歲的墨菲（Daniel Murphy）曾3度入選明星賽，最輝煌的時刻在2015年，曾於季後賽連續6場比賽開轟，創下大聯盟首例，當時還獲選為國聯冠軍賽MVP，率領大都會前進世界大賽，不過墨菲在今日宣布將退休，結束12年大聯盟生涯。

「這是相當美妙的遊戲，我從中感受到謙卑和祝福，我從這之中學到很多東西，只能用感謝來概括一切。」墨菲在12年生涯中待過4支球隊，在大都會7年、輾轉到國民2年半，最後又待了小熊跟洛磯，生涯打擊率2成96，敲出138轟、735分打點、1572支安打，2度入選年度MVP票選。

墨菲在2015年的表現仍令人津津樂道，當時他連續6戰敲全壘打，苦主包含柯蕭（Clayton Kershaw）挨了2轟，以及葛蘭基（Zack Greinke）、前賽揚獎得主艾瑞耶塔(Jake Arrieta)等名將，當時他毫無疑問的獲選為國聯冠軍賽MVP，只不過大都會最後在世界大賽輸給皇家，無緣冠軍盃。

2015年墨菲與大都會約滿後轉戰國民，還繳出生涯打擊率最高的2年，只不過接下來數據每年下滑，今年成為自由球員後選擇高掛球鞋，「對，我要停下來了，生涯留下這些數字很酷，因為這是強度最高的聯盟，更不用說敲出超過1500支安打。」

(中時 )