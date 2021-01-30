田中將大重返日職，回到老東家樂天金鷲，還搭上潮流開設YouTube頻道，斜槓當YouTuber，雖然首支影片尚未上傳，不過從頻道封面來看，田中將大除了上傳一些棒球相關影片之外，還要分享釣魚心得，只不過他在推特上公布要開頻道後，引來達比修有調侃，兩人互動有趣讓球迷圍觀。

田中將大用自己的綽號「馬君」為名開設YouTube頻道「馬君頻道 田中將大」，他在推特上分享頻道連結，希望大家多多訂閱，沒想到身為棒球及YouTuber界前輩的達比修有也留言，爆料說「不是要取名『神之頻道』嗎。」有趣互動有近3000名粉絲按讚。

田中將大的頻道雖然尚未上傳影片，不過已經有近2.5萬人訂閱，要追上達比修有的50萬訂閱還有一段距離，而根據日媒報導，田中將大熱愛釣魚，2014年起前往美國後不僅專精在棒球，釣魚技巧也有十足訓練，美國是鱸魚的發源地，過去他也曾參加釣魚節目，他在2018年曾分享釣到59.5公分、2740克的鱸魚，是他生涯最佳紀錄，每次休賽季田中將大都會好好享受釣魚的樂趣。

日媒報導田中將大的頻道會分享他自己所有想做的事，例如釣魚、高爾夫、賽馬、手遊等等，今日下午將會上傳第一支影片，內容是今天加盟記者會的幕後花絮。

(中時 )