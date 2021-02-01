「毒舌女王」小S出道多年，不僅擅長主持，且年過40並生了3個女兒的她，多年來始終嚴格自我管理，即便疫情期間暫停工作，仍維持完美體態，臉蛋也凍齡，每每貼出私下生活照或影片，總是一片讚聲，不料她昨天晚間突然有感而發po文，竟說出：「我不是像你們想的那麼堅強」，讓網友嚇了一大跳，紛紛留言關心。

小S在節目上總展現出「肉食女」模樣，但其實私下生活單純，沒工作的時候，空閒時間都花在家人身上，或是鍛鍊身材，過去曾公開展現國標舞技的她，近期迷上跳性感街舞，日前po出練習影片，跟老師一起踩著超高跟鞋熱舞，難度非常高，但她游刃有餘，還展現完美曲線，就跟過去一樣，無論做什麼事情，都獲得網友一片按讚激賞。

沒想到小S昨晚突然在IG、臉書及微博po文，寫下：「每個人都多少覺得自己委屈、不甘心、痛苦！如果你就陷下去了，那就幾乎別人也救不了你！我不是要你當鋼鐵人，但你可以試著抓住一絲人性嗎⋯其實有時放掉，反而可以重新認識自己！」。

小S一番內心獨白，雖來得突然，但其實也不是她第一次發表人生哲理，粉絲看了也覺得有同感，直言羨慕她一直活得明明白白的，「好有力量的一番話」、「看了有點想哭」，小S也留言回覆：「我不是像你們想的那麼堅強、無敵，我常常脆弱，但你們給我力量！感謝你們！」，跟粉絲互相打氣一番，為彼此補充能量。

(中時新聞網)