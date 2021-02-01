特斯拉「自動駕駛」掀起風潮，吸引不少車廠跟進研發，但自動駕駛在國內外卻不時傳出車禍意外，就有網友日前上傳一段影片到臉書社團，只見一名駕駛手上拿著小瓶高梁坐在駕駛座，雙腿盤坐在座椅上，邊開車邊喝酒，還與副駕、後座友人聊天，讓人看了不禁捏把冷汗，然而，負責拍攝的副駕駛鏡頭一轉，真相卻讓網友笑翻。

原PO將一段註明「上車喝酒上高速」的影片上傳到網路，後來在臉書社團《爆廢公社》流傳。影片中可以看到，駕駛人的車輛在高速公路快速行駛，但駕駛手上卻拿著高粱炫耀：「可以邊開邊聊天，不要擔心，全自動的，該剎車會剎車，而且都不用看前面高速公路」，完全沒有把視線焦點放在前方，坐在副駕的友人不僅未規勸，還附和：「這新買的車這麼厲害？那就乾了！」

駕駛邊喝酒邊開車？真相原來是車子被拖吊了。（圖／翻攝自爆廢公社)

此時，拍攝的鏡頭轉向方向盤，赫見駕駛兩手都沒握在方向盤，雙腳也盤坐在椅子上，此時副駕的友人也說：「你的車怎麼那麼厲害呢？」就在大家看得心裡大罵之際，下一秒鏡頭一轉，原來駕駛可以在國道上邊開車邊喝酒，並非開自動駕駛，而是車子「被拖吊了」。

網友看完此文全笑歪「蠻好笑的啊」、「這個梗每次看每次笑」、「完全不用看路欸」、「其實很幽默啊」、「酒後不開車；開車不喝酒，沒規定邊開邊喝酒，無罪」。

事實上，特斯拉的「自動駕駛」在全球大賣，深受歡迎，但自動駕駛功能並非絕對安全。美國曾有一對情侶在一望無際的公路上，開啟自動駕駛功能後，於車內交疊激戰，畫面後來造成瘋傳，但特斯拉業者事後出面呼籲，這樣做相當危險，請駕駛不要輕易嘗試，以免發生危險。

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(中時新聞網)