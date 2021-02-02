中廣董事長趙少康昨日（1）宣布重返國民黨，並透露不排除參選黨主席，為藍營投下震撼彈。國民黨立委許淑華今日除向趙表示「歡迎回家」，更盛讚其回歸猶如為存亡之秋的國民黨，雪中送炭、注入一劑強心針，盼趙能在黨內找到最適合的位置，一同帶領國民黨勇敢的向專制極權奮戰。

許淑華今日在臉書發文，刊出自己2016年第一次上《少康戰情室》與主持人趙少康的合影，尊稱趙為「趙大哥」，稱趙的主持風格就是「淡化立場、就事論事」，現場來賓若有太多意識型態的情緒性發言，趙會適時將話題引導回討論的重點，而不是任由來賓跑題無中生有大放厥詞，趙不分藍綠，對所有人的態度皆如此。許大讚趙能論述、有聲量、掌握國際時事並了解國內政治脈絡，在媒體界藍綠對其評價皆褒勝於貶，公正的觀點常常能贏得藍營與淺綠最大公約數的認同。

許淑華強調，趙少康當年人稱「政治金童」，如今也已步入古稀之年，說實話，趙其實不必為國民黨煩惱，但此時的趙願意放下所擁有的一切，回到存亡之秋的國民黨，這絕對是雪中送炭，注入一劑強心針。

許淑華呼應趙少康的觀點，認為台灣的政治氛圍已經充滿著對立與仇恨，《中天》關台後的寒蟬效應，讓很多媒體在新聞報導的尺度上自主管理，怕踩到執政黨的地雷會被迫像《中天》一樣永遠的被隔離，「以往我們還能夠就事論事，但現在卻只問政黨」，在不同的立場下只要點出事實就被1450出征洗板、被網軍討伐帶風向。口

許淑華更向趙少康喊話：「年輕時充滿熱忱的我們曾經都出走過，也許是家庭、也許是組織、也許是職場，趙大哥也是如此，時過境遷回到老地方，最需要是老東家的真心接納與同志的歡迎。」許直言，她相信國民黨有一定的智慧能讓趙在黨內找到最適合的位置，一同帶領國民黨勇敢的向專制極權奮戰。

(中時新聞網)