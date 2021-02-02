31日的罷捷遊行中，出現一輛懸掛「婊子」相關不雅字眼的宣傳車在隊伍中，引發討論，該車也使罷捷的焦點遭到模糊，罷捷團體已澄清該標語非團隊授意。而昨(1日)晚臉書粉專「全民拔菜總部」則發文表明，該標語為他們所帶，並指出「連罵人都不敢，要如何革命攻擊呢？」，且說若要論「無恥」，那還遠遠比不上那些罷韓團體。

罷免黃捷投票將在2月6日舉行，罷捷團體在上月31日的「最後超級星期天」，重現「貪食龍」車隊盛況，上千名支持者怒吼「黃捷下台」，氣勢沸騰，盼催出投票率，但沒想到參與活動的罷捷車子中，有一輛竟貼著辱罵黃捷「婊子」的語句，引發輿論嘩然，使活動的焦點遭到模糊。對此，罷捷團體趕緊澄清表示，不是他們授意的。

至於是哪個單位掛上此布條？答案揭曉。「全民拔菜總部」昨晚發出聲明，坦承該標語為他們所自行攜帶，但當罷捷團體要求他們拿掉之後，便立即撤下標語，因此遊行全程並未有此標語的出現。該粉專也表示，他罵人「皆有所本」，且不是因為騙選票而自失格調，該標語的副標也對總統蔡英文做出批判，「是因為偉大英明的總統，竟然被美國叫作民選代表，將中華民國國格喪失殆盡，而會產生這種結果就是因為她不斷的挑釁大陸政權，仇中反中的結果。」

該粉專表示，他們只是以其人之道還治其人之身而已，「我沒有刀槍，就只能口誅筆伐而已，連罵人都不敢要如何革命攻擊呢？」他們更指出，要比無恥還遠遠比不上那些罷韓團體，「如果要我也下去大港開唱，我相信你們會無地自容的。」

(中時新聞網)