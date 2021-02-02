中廣董事長趙少康申請重回國民黨，幕後推手是高雄市前市長韓國瑜，多次勸他參選黨主席。幾經思考後，趙少康決定站出來鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，救國民黨也救台灣。不過，在消息曝光前可說是保密到家，就連與韓國瑜多有來往的王淺秋也不知情，所以第一時間知道時也相當驚訝，直呼「哇！這是高招」。

王淺秋今（2）日在廣播節目「千秋萬事」中表示，國民黨並非家財萬貫，甚至可以說是一貧如洗，也沒有好處讓大家搶金銀財寶，而韓國瑜在這樣的情況下，還是願意挺國民黨，且在幾次聚會，韓國瑜都是對國民黨最有感情的，認為國民黨還是有它的歷史定位跟價值，無論如何都要對國民黨好，不管別人怎麼酸他，都是以國民黨最好、成功不必在我的角度，希望更多人加入國民黨。

趙少康（圖）1日受訪表示，會站出來是因為前高雄市長韓國瑜多次勸說，加上自己對台灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言。（劉宗龍攝）

趙少康決定重回國民黨，王淺秋說，雖然知道他們私底下有聯絡，但還真的不知道他們是討論這件事情，所以第一時間聽的時候覺得「哇！這是高招」，這時候了，還有人願意提著身家來加入國民黨，真的很不容易。

受邀來賓、台北市議員羅智強表示，這次對韓市長非常敬佩，過去外界很多對韓市長的傳言，如今他卻大方亮牌支持趙少康，且是好牌，有這個雅量把趙少康往上拱，那是胸襟氣度。

第一時間看到趙少康出來，羅智強很興奮，「趙少康超強」，戰力強、論述力強、影響力大，加上公信力、募款能力也強，結果不到一天風向就變成爭位置，相信大家都不是這樣個性的人，但就是會有很多解讀。

羅智強直言，黨主席是「屎缺」，尤其現在的黨主席是相當爛差的工作。王淺秋也認同表示，「以為還呼風喚雨嗎」。羅智強則笑回，「沒有啦，都叫不動了啦！」

(中時新聞網)