杏仁哥宣傳罷捷，與黃捷等人狹路相逢，雙方陣營僅隔一個路口。（圖／摘自杏仁哥臉書）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票將於2月6日舉行，連日來黃捷在民進黨立委、議員及在地里長的陪同下，上街拉票宣傳反罷免。但昨（1）日出現意外插曲，黃捷掃街時與杏仁哥等罷捷團體一行人狹路相逢，雙方陣營僅隔一條馬路。罷捷團體用大聲公高喊「不為人民健康把關真夭壽」「罷掉黃捷好過年」，黃捷等人則微笑揮手。

昨日傍晚黃捷與民進黨市議員張漢忠、邱俊憲等人，在經武路和博愛路口拜票，恰巧碰上罷捷團體。邱俊憲在臉書表示，幾位挺韓的直播主刻意站在他們對街宣傳罷免，更動員有超大螢幕跟喇叭聲量的宣傳車，「就在咫尺之間，我們微笑以對！」

邱俊憲相信，鳳山人是有智慧的，鳳山人會再度寫下歷史，鳳山人會讓台灣看見人民再一次的選擇。星期六的投票不只是黃捷的事，呼籲大家一起來守護，「休想用不具正當性的罷免票來替過去的邪惡力量來洗白！」

黃捷在PO文底下留言感謝力挺，其他支持者也紛喊加油，也有人說，「人家打他（黃捷）是萊豬議員你（邱俊憲）還挺，不是自找麻煩？」「都他自己造成，自己要跟鳳山人嗆，這樣叫認真？」

此外，從杏仁哥臉書直播影片的角度可以看見，黃捷一行人就在對街，罷捷團體則透過大聲公高喊「罷免落跑市議員黃捷」、「2月6號投票，罷掉黃捷好過年」、「不為人民健康把關真夭壽」等。網友也在直播影片下方留言，「杏仁哥真的很辛苦」，批黃捷小小年紀就學會出風頭，再讓她當議員是全民之禍害，「鳳山人聰明選擇，清捷溜溜」。

杏仁哥宣傳罷捷，與黃捷等人狹路相逢。（圖／摘自杏仁哥臉書）

(中時新聞網)