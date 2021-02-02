資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，並透露自己不排除參選黨主席，引爆政壇議論。有很多人好奇趙少康為什麼要回歸政壇，對此，時常針砭時事的精神科名醫沈政男今(2日)在臉書寫下，不就是看到當政者攏絡了年輕人，甚至到了諂媚的地步，將台灣帶到一個連他們自己也搞不清楚的方向，當然中老年人必須重出江湖。

沈政男2日先在臉書寫下，民進黨網路社群中心主任范綱皓說國民黨找前藍委王育敏拍飛行外套照片，是找50歲的阿姨來當模特兒，雖後來趕緊刪文道歉，說是「拿女性的年齡做評論，並不恰當」；但他忍不住批評「拜託，顯然你還是不知道自己錯在哪裡！不是性別歧視的問題，而是年齡歧視。」

沈政男要大家回想在2019民進黨總統初選民調前夕，那些綠營年輕支持者，要大家回家邊看鄉土劇邊啟蒙老人家？「這類年齡歧視，在綠營政治人物與支持者裡屢見不鮮，但其實，民進黨不要忘了，當年黨外運動是靠哪一個年齡層支持，才能壯大？」

話鋒一轉，沈政男直指，民進黨「你們最支持的川普，後來變成怎樣了？你們最鄙夷的拜登，現在又如何了？」他進一步分析，「趙少康為什麼要回鍋政壇，不就是看到當政者以媚少姿態，攏絡了年輕人，襲奪了話語權與政治版圖，然後就要將台灣帶到一個連他們自己也搞不清楚的方向？」

最後，沈政男感慨地說，「看到這樣的年輕一代，當然中老年人必須重出江湖。」網友亦附和留言表示，某些網軍和民代確實常操作世代矛盾和對立、無知的可怕。

(中時新聞網)