女歌手金達萊（音譯，진달래）因參加南韓音樂節目《Miss.trot2》爆紅，人氣正在不斷上升，然而日前她卻被爆出曾經在校園霸凌同學，公司第一時間跳出來喊告，沒想到又反轉承認網路上的爆料屬實，震驚南韓社會，金達萊也宣布會退出《Miss.trot2》，首度回應霸凌事件。

上月一名網友爆料，「20多年前對我校園暴力的加害者，現在出現在《Miss.trot2》。」還拿出畢業紀念冊佐證，證明自己所言不假，網友透露、包包和鞋子等物品，她經常被金達萊毆打，對方還會向她勒索金錢，搶走她的衣服，她無奈地說，沒想到金達萊會在節目說自己學生時期努力打工賺錢，「我以為我已經忘了這件事，但看到霸凌者的臉出現在電視上，記憶全都回來了。」

消息曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論，公時也立刻闢謠，表示會向法院提告，「把造謠者的靈魂都揪出來」，然而1日金達萊卻在IG公開道歉，承認網友爆料，「很抱歉，不知道該怎麼開始說起。首先，對於我在學生時代的不當行為，而受到傷害的人表達由衷的歉意。為了親自道歉，我試著透過老家的熟人聯繫，但這不太容易，所以最終用書面形式道歉了。」

金達萊宣布退出節目。(圖/翻攝自《Miss.trot2》)

金達萊表示，她的行為對對方將是永遠的創傷，「在成為歌手金達萊以前，我還是一個孩子的母親，因此我深刻理解自己過去的行為是錯誤，感到非常遺憾，在此再次致上誠摯的歉意。」同時她宣布會退出《Miss.trot2》，「為了成為歌手金達萊的夢想，許久以來付出的努力，好像都因為我的失誤而失去了。」並強調有機會，她希望能夠親自向受害者當面道歉。

(中時新聞網)