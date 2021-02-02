攝影人神拍！梅山瑞峰溪邊「狗頭」石吸睛 22:592021/02/02 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 攝影人愛天樂在瑞峰村發現一顆神似聖伯納犬頭的石頭。（愛天樂提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 攝影人「愛天樂」上周五到嘉義縣梅山鄉瑞峰村拍照，從162甲線「瑞峰橋」拍攝溪中奇石時，發現一個酷似狗頭的石頭，拍攝上傳後，有人讚嘆大自然的鬼斧神工，也有人說像是伯恩山犬或聖伯納犬，相當可愛。 愛天樂說，上星期五到梅山鄉山區1日遊，站在162甲線「瑞峰橋」上任意拍時，意外看到溪邊一顆石頭超級像趴在水邊的狗頭，尤其是正面，眼睛、鼻子、嘴巴分明，連大耳朵都有。 瑞峰村長葉永鑫說，生毛樹溪因水量豐沛，溪中石頭經長期沖刷有許多奇岩怪石，但之前並沒有注意到這顆神似狗頭的石頭。 布局亞股 科技成長股吸睛 宅經濟延燒 美律、鈺太吸睛 (中時 ) #狗頭 #石頭 #瑞峰 #攝影 #溪邊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拍拖嗎？晶華攜手Paktor 扮月老助攻 18:412021/02/02 生活 Panasonic新吸塵器 年終掃除好幫手 04:102021/01/31 產業．科技 10檔外資逆勢挺 吸睛 04:102021/02/01 投資理財 新北溪北轉運站 力拚明年招商 04:102021/01/31 地方新聞 粉紅莓果午茶新春亮點 星級飯店限定特調吸睛 17:332021/02/01 旅遊 《科技》今年IC產業銷售額估增12％ DRAM、NAND最吸睛 15:402021/02/01 財經 朴海鎮森林親到忘我 日光浴秀結實肌肉 22:082021/02/01 娛樂 13度低溫挑戰孕婦水下攝影 Janet的勇敢變溫柔了 19:542021/02/01 娛樂 《通信網路》宏達電攜中華電開賣中階5G機 VR一體機加碼送 15:402021/02/01 財經 【返黨效應】解析趙少康重回政壇 名醫：為了年輕人 16:542021/02/02 政治 王逸帆報復性投資拍短片 04:102021/01/31 時尚消費 生活熱門新聞 小年夜變天！這三天強對流鋒面到 全台有雨 - 生活 阿嬤天天買高鐵便當 真相曝光6千網全笑瘋 - 生活 今變天驟降10度 鄭明典PO一張圖揭：鋒面到了 - 生活 牛年首發開運日！立春做到這件事 荷包賺飽飽 - 生活 哪國還在做古典刻花疫調 ？前台大醫嘆：台灣真平行世界 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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