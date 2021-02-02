攝影人「愛天樂」上周五到嘉義縣梅山鄉瑞峰村拍照，從162甲線「瑞峰橋」拍攝溪中奇石時，發現一個酷似狗頭的石頭，拍攝上傳後，有人讚嘆大自然的鬼斧神工，也有人說像是伯恩山犬或聖伯納犬，相當可愛。

愛天樂說，上星期五到梅山鄉山區1日遊，站在162甲線「瑞峰橋」上任意拍時，意外看到溪邊一顆石頭超級像趴在水邊的狗頭，尤其是正面，眼睛、鼻子、嘴巴分明，連大耳朵都有。

瑞峰村長葉永鑫說，生毛樹溪因水量豐沛，溪中石頭經長期沖刷有許多奇岩怪石，但之前並沒有注意到這顆神似狗頭的石頭。

(中時 )