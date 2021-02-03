新北市板橋區一間牛排館驚傳店長在廁所偷拍女員工事件，被偷拍的女員工上完廁所準備起身時，發現地板上與隔壁連通的縫隙出現手機鏡頭，事後透過監視器發現是店長尾隨她進去廁所，但對方事後辯稱只是在檢查廁所地板是否乾淨，且「每天都會拍影片檢查」，她說該店長已經不只一次被員工控訴性騷擾，目前已報警提告。

該女網友在臉書「爆料公社」發文說，她日前到板橋一間牛排館上班，某日進去廁所時，發現隔壁間也剛好有人進去，當她準備要抽衛生紙時，發現廁所下面、於隔壁相通的空隙中，有一隻手機對著她拍，當下她嚇到全身都在抖，向男友求救後，詢問之下得知只有店長進來廁所過。

新北市板橋區一間牛排館驚傳店長在廁所偷拍女員工的事件，被偷拍的女員工上完廁所準備起身時，發現地板上與隔壁連通的縫隙出現手機鏡頭。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

女網友的男友得知後馬上質問店長，對方則否認，查看店長手機相簿，沒有發現偷拍照片，連最近刪除的照片也沒有；但店長承認當時在廁所曾使用手機檢查地板，但女方質疑當天根本沒有外場員工刷地板，為何需要檢查，對方還說在廁所時會把腳動來動去，認為她看到的只是腳。

女網友說，該店長在接受質問時，全程講話都在抖，當天確實看到對方在她進去廁所後也跟著進去，但檢查手機影片時，卻都是看到鏡頭對著地板拍攝的影片；對方則解釋每天晚上都會拍影片檢查廁所。女網友說已經不只一名員工曾控訴造店長性騷擾，對方不但會對女員工開黃腔，甚至摸頭、肩膀，如今發生此事，她說不希望這件事就這樣平息，不希望再有人受害，已經報警提告。

(中時新聞網)