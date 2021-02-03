搭乘大眾交通工具，有時候可以看到不可思議的畫面，去年有一對情侶在台鐵上做出不雅動作，掀起軒然大波，這次大陸地鐵也發生類似事件，日前一對情侶搭乘地鐵，兩人直接躺在一排座椅上親熱，完全不管其他人，讓所有乘客好尷尬。

本月初晚上大約10點多，一對熱戀中的情侶，搭乘上海地鐵，這兩人不管現場還有其他人，大剌剌霸佔整排座位，女生躺在男生身上，將座位當成床鋪在上面你儂我儂，情侶倆就這樣整路摟摟抱抱，直到下車前都沒停過，旁邊乘客只能低頭滑手機避免尷尬。

情侶躺地鐵座椅(圖片取自微博)

根據外媒報導，當時也在車廂內的一名女乘客表示，當時自己搭乘地鐵，從九亭到七寶的路程中，「躺」在她對面的情侶，完全不管身邊乘客感受，抱在一起不斷親熱，由於並非乘車尖峰期，雖然旁邊還有很多空位，但這對男女的行為仍然非常不妥。

影片被POB上網後，引起許多網友不滿，砲轟要就去開房間，不要影響其他人，「為何非要在公共場合？回家或者去旅館做不了嗎」、「大家都知道男生是龍騎士了」、「把乘客都當自己人」、「我看不下去」。

(中時新聞網)