台中市政府去年底啟動iBike倍增計畫，截至目前為止，已增設109處租賃站，但台中市議員陳世凱認為，目前增設的站點大多位在原台中市區，呼籲交通局應兼顧偏遠地區，他邀集相關單位會勘，爭取在大道國中、龍井區龍井國小及龍津高中設置租賃站，盼當成學生最好的暑假禮物。

台中市iBike從2014年開始建置，至今累積超過4100萬人次騎乘，交通局長葉昭甫指出，許多當初建置的設備已陸續達到使用年限，為保障民眾安全、騎乘品質，決定全面升級系統並汰換原設備，而為使民眾更認識2.0版系統，即日起將舉辦「台中YouBike2.0駐點活動」現場教學，民眾可帶電子票證或手機到指定場站。

葉昭甫也說，台中市iBike倍增計畫啟動後，目前已增設站點達109站，其中，大智路停車場、雙十南京路口、帝國製糖廠、自由南京路口、光明國中、梅川東民生路口及明德中學附設幼兒院、英士公園、惠文高中、水湳派出所、清平公園、九甲公園等18處是3日啟用，目前全市租賃站點已達438處。

市府廣泛增設iBike租賃站，市議員陳世凱則認為，2.0版租賃站的增設多以原台中市區為主，但原縣區的民眾也有騎車需求，希望在偏鄉地區也能廣泛設置，經現場會勘，盼在大肚區大道國中、龍井區龍井國小與龍津高中增設，最好在暑假結束前完成設置。

陳世凱說，現有租賃點之間經常無法串連成一條線，發揮的功能有限，交通局除增設租賃站，也應廣設路網、達成點到點間的連線，讓市民通勤、觀光更方便。

葉昭甫強調，目前站點規畫初期以軌道運輸系統周邊或大專院校、公車熱點、商圈附近為主，未來將以車站為中心進行佈設，方便民眾借還車。

(中時 )