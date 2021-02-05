一名中年男子平時無任何不適，但在天氣冷熱交替時，早上起床常會感一陣眩暈，直到偶然的健康檢查發現血壓竟然高達收縮壓在175-180mmHg之間、舒張壓在130-135 mmHg，但到了下午，血壓又回復穩定約收縮壓在130-135mmHg之間或舒張壓在85-90 mmHg之間，長期下來血壓高低起伏不定，持續數年並不以為意，直到例行健康檢查才發現事情大條，確診罹患中度慢性腎衰竭。

●血壓忽高忽低 比長期高血壓更傷腎臟

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，秋冬氣溫變化大，血壓高低起伏不定成了腎臟的隱形殺手，人體的腎絲球是非常敏感的構造，忽高忽底的血壓所造成的壓力差容易讓腎絲球質接受到機械性的損害，引起的血管硬化，也會讓腎臟過濾淨化人體血液的功能變差，殘餘的腎元將會增加本身的血流量來補償已經損失的腎功能，殘餘腎元的血流量必須增加，這會對腎元造成惡性循環的損害。

所以要補保護腎臟，首重就是要控制自己的血壓。周宗翰建議，最好可以把血壓穩定控制在130/80mmHg左右，忽高忽低的血壓導致的壓力差，反而比長期高血壓對比腎臟的損害更為明顯，當腎功能愈差，血壓就愈不易控制，因此治療上要打破這個惡性循環，血壓愈低，對腎臟愈有保護作用，愈能減緩腎功能惡化。

●患有腎臟病未洗腎者 日常這些事要注意

對於患有腎臟疾病還未洗腎的患者，周宗翰表示，飲食調控更是關鍵，像是喝水要少量頻飲，原則上當日水份攝取＝前一日尿量排出＋500～700毫升，避免喝酒以及突然大量灌水，腎衰竭者尤需注意每日體重勿增減太多，儘量少吃醃製及加工製品，味精最好不要用，以免容易口渴喝入過多的水分。

此外，還要控制鈉鉀磷在身體的穩定，過量的鹽份會造成腎衰竭患者高血壓或水腫；一天建議攝取的鹽量約為3~5公克。平時多補充高鈣食物來穩定身體的磷。

●控制蛋白質 減少尿毒產生

若要降低身體中血鉀，腎衰竭會減少排泄鉀離子的能力，但只要腎臟病人排尿至少1000毫升以上通常較不會產生高鉀血症，但是若有高血鉀症及嚴重腎衰竭時，就須限制飲食中的鉀離子，切忌禁喝各種湯品，包含食補藥膳拉麵的湯頭，鉀離子易溶於水，蔬菜食用時切小片以熱水燙過撈起，再以油炒或油拌可以減少鉀的攝取量；值得一提的是，運動飲料含有額外的電解質與鹽分，有腎病的人需小心這類飲料。

周宗翰提及，早期腎功能不全時，控制飲食中的蛋白質，可以減少尿毒的產生，進而延緩腎功能的衰退，但是往往患者會因為過度限制蛋白質導致自己營養不良；原則上攝取優質蛋白50～75%來自動物性蛋白質，如魚、猪、牛、羊等肉類、蛋、牛奶混和食用，其餘的蛋白質由米、麵粉及其製品、蔬菜、水果供給。

●不可自行購買成藥服用 定期篩檢降風險

此外，許多市售的止痛藥、感冒藥和自己抓的中草藥可能含有腎臟毒性，不可自行服用。周宗翰建議，最好每半年做一次尿液和血液肌酸酐和尿素氮檢查，以了解目前身體的狀況。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)