農委會防檢局應變小組召開秋行軍蟲災害防救，提及依據秋行軍蟲生物特性及全球疫情現況，國內已不可能將其完全撲滅，因而決議今年3月1日至6月30日為過渡期，對於發生田區，政府仍提供2次藥劑補助，但不再補助施藥工資，自7月1日起正式進入第三階段由農民自主管理，不會再補助藥劑，但政府仍將持續監測並適時預警，提醒農民注意防治。

秋行軍蟲為國際重要農業害蟲，據統計，至今全國通報發生面積累計約3萬5千公頃，寄主作物包括玉米、高粱、百慕達草、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生及水稻等9種，其中又以玉米及高粱最容易受危害。

應變小組指出，依據秋行軍蟲生物特性及全球疫情現況，國內已不可能將其完全撲滅，且病蟲害整合性管理之核心理念是利用多元防治方法，例如預防、監測及干預等策略，將其族群數量控制在經濟危害水準之下，使農民所投入防治成本符合經濟效益，亦可兼顧環境友善及生態平衡。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，秋行軍蟲易在作物苗期危害，農民應在苗期階段加強巡田，及早發現且掌握管理技巧，適時防範效果最好。

(中時 )