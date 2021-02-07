國內昨新增1例確診案925，該個案為本國籍40多歲男性，1月8日自美返台，檢疫期滿後1月25日開始上班，卻在上班10天後確診，指揮中心今天公布29名密切接觸者採檢結果，皆為陰性，目前這29人仍在居家隔離中。

疫情指揮中心表示，案925去年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。檢疫期滿後1月25日開始上班，因為要再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，6日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，案925的29名密切接觸者檢驗結果都是陰性。指揮中心發言人莊人祥表示，案925於2月4日採檢，Ct值43，IgM、IgG都是陽性，推測是在美國感染才呈現這些數值，而個案在檢疫期滿之後，接觸到的親友、同事都會進行隔離，但判斷傳染風險不高。

(中時新聞網)