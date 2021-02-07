基隆市信義區親子館日前開工，有里民不斷反應，一旁齡逾50年老榕樹的氣根侵害住宅地基，也擔心影響親子館工程。（陳彩玲攝）

基隆市信義區親子館日前開工，有里民不斷反應，一旁齡逾50年老榕樹氣根持續蔓延，不僅侵害住宅地基，也將影響親子館工程，附近居民皆希望能將榕樹移除，對此，社會處表示，還要請建築師鑑定，視狀況決定要留下或移除。

在地居民指出，自己搬到基隆已經40餘年，看著榕樹慢慢長大，原本只有一棵，但榕樹的氣根不斷垂直向下生長，垂到地面後又再形成約6根有如樹幹的木質支柱，相當粗大，嚴重破壞民宅地基，他進一步說明，原本榕樹有基隆市立醫院的宿舍支撐著，現在宿舍打掉後，擔心榕樹會向下傾倒，不僅住宅受影響，未來親子館成立又會是一大危險，希望能將榕樹清除。

信義區信綠里長吳銘達說，老榕樹原本與一旁5樓民宅一樣高，因氣根不斷蔓延破壞車棚和民宅地基，表面上已出現大片裂痕，附近居民相當擔心，盼藉由這次親子館工程將榕樹移開，日前基隆醫院宿舍拆除後，市府為讓老榕樹不造成工程和附近住戶危險，先派遣人員使用吊車從頂端開始修剪，花了約一周時間，里民都相當開心，住所不會再受到威脅。

對此，社會處婦幼及救助科長許雅紋表示，榕樹座落的位置確實處在親子館和民宅界線上，目前有進行修剪，至於要留下或移除還要請建築師、專業人員評估其影響程度和整體景觀，再進一步討論；建築師史文成指出，設計親子館時，榕樹不在基地範圍內，初步討論後仍未果，目前要先等親子館放樣，到現場完成測量後，再與市府一同研議。

(中時 )