國聯賽揚獎投手包爾(Trevor Bauer)在「二選一」的最後一刻決定加盟洛杉磯道奇，簽下最高年薪投手合約。但包爾當天上午卻在自己網站奉送大都會的簽名球帽，系統還自動寄信給球迷「我等不及要在紐約登板了！」紐約球迷以為他要加盟大都會而雀躍不已，沒想到幾個小時後他突然宣布簽約道奇。現在他被迫為此致歉。

這件蠢事激怒了大都會球迷，加上包爾過去在網路的劣跡，被媒體報導成他在嘲弄大都會。包爾8日於推特連續發文澄清那只是行銷人員的失誤。「大都會球迷，我欠你們一個說明與道歉。我的原意只是想在季外自由球員期間與球迷互動，我那天早上起床之後5個小時都在講電話，我還沒決定加盟哪一隊。」

包爾忙著談合約的時候，他的網站就出現失誤了，不久還整個掛掉。無論如何，包爾解釋這些東西是意外曝光，「我的行銷團隊準備了幾支球隊的檔案頁面，預先上傳到網站後台，等我確定要簽約了就會把超連結公布在我的IG。因為某些錯誤，這個超連結提早冒出來了，還被流傳到網路。我無法控制媒體要報導什麼，但對於以上的失誤我願負起全責。」

對於那些被騙進去加入抽選大都會商品的球迷，包爾表示會改以道奇對戰大都會的比賽門票代替抽選，並且捐出數萬美元給紐約的慈善團體。「希望新球季能在大都會主場聽到各位的聲音，即使不是幫我加油也沒關係。」

(中時新聞網)