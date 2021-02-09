台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，9日將提前完成全線500公里持續運轉測試，台北市府副市長彭振聲上午專程到烏日站、北屯機場視察。（盧金足攝）

台中捷運綠線去年底發生聯結器軸心斷裂暫停試營運，9日將提前完成全線500公里持續運轉測試，台北市府副市長彭振聲上午專程到烏日站與北屯機場視察。外界關切，3月重新通車樂觀嗎？中捷董事長林志盈表示，應該都有機會，「如果一切都正常，就很樂觀」。

捷運去年底剛試營運後就故障停駛，在市府要求下，施工單位台北市政府捷運工程局及車輛原廠川崎重工進行擴大檢測及改善，台中捷運綠線列車完成新軸心安裝及正線運轉測試後，捷運綠線列車從昨日起展開載重測試，由於測試作業順利，今日將提前完成全線500公里持續運轉測試。

林志盈上午在出席市政會議前受訪表示，軸心斷裂修復工作的最後測試階段，目前正在進行500公里載重測試，載重測試如果都順利完成，實質的測試就完成，台北市副市長彭振聲今天來台中了解測試的實際運作情形，也來勉勵台北市府的同仁。

林志盈說，今天將完成全部測試，包括載重來回跑500公里的測試，500公里測試完成，回到維修場，針對軸心狀態檢視

，如果沒有問題的話，實際實際的測試就會完成，針對測試部分，用監視器與電腦將所有的數據同時傳給日本川崎重工

，日方會做好相關分析工作。

「大年初五（2月16日）日本不放假，初五之前他們會完成所有的工作與分析報告」，林志盈強調，農曆初五之後，台北市審查委員會針對這些結果再開一次會議。

林志盈表示，預計年後台北市審查委員會應可以開完審議會議，由於新軸心安裝及測試作業持續順利進行，事故調查報告、改善方案及測試資料將送「台中市政府捷運故障審查委員會」，委員會確認安全無虞後，中捷公司才會報請中市府決定何時恢復試營運。

3月重新通車樂觀嗎？林志盈表示，應該都有機會，至於是2月底或3月初或更多時間測試，要視審查委員會的審查結果

，「如果一切都正常，就很樂觀」，前提是要看審查委員的審查意見跟態度，如果審查委員會看法是樂觀的都有機會。

台中捷運公司指出，捷運綠線全車隊已完成新軸心安裝及正線運轉測試，進行載重測試，列車先在全線最陡的路段松竹站至四維國小站來回進行上下坡及煞車測試，由於測試作業順利，原訂春節後才開始的全線500公里持續運轉測試提前在昨日進行，今日即可完成。

(中時 )