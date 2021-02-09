近來因為雞排妹（鄭家純）公開遭性騷一事，讓演藝圈「潛規則」、「性騷擾」話題再次受到關注，對此，女歌手李麗芬也自爆曾遭到騷擾，並點名「2個字的主持人」。

作家、資深媒體人蔡詩萍近日在臉書發表對雞排妹性騷事件的看法，沒想到釣出李麗芬自爆，剛結婚時上節目，「2個字的主持人居然問我（外國人是不是比較好？）我的臉很嚴肅並且拒絕回答」。

李麗芬說出遭性騷經歷。(圖／翻攝自蔡詩萍臉書)

除了之外她在聚餐場合遇見另一個2個字的主持人，對方拍拍自己的大腿旁，要李麗芬跟他擠一張椅子坐，「我說不用，就離開現場」，她還遇過在後台休息室被抱了腰，人就跑掉了」。

但問題是，好像很多女藝人都認為這沒什麼，「風氣是默默養成的，所以我不拿酒杯不去飯局，堅持自己單純以歌為要的態度，就會有適當的演唱機會」，看到李麗芬說出自身經歷，蔡詩萍也回應：「您一直是很有自己風格的藝人，我相信的勇氣」。

而蔡詩萍在文中也提到，看雞排妹與翁立友的「性騷擾風波」，很容易被「刻板印象」所左右，若習慣台灣的綜藝咖文化，可能會認為雞排妹是小題大作或炒作，但他認為關鍵在於怎麼看待「性騷擾」這件事，因為很多誤觸、無知或不以為意而踩到誤區的人，最糟糕的盲點就是他們往往忘了構成性騷擾的條件之一，便是單方面、主觀感受到「不舒服」。

李麗芬唱紅《得意的笑》、《愛江山更愛美人》、《愛不釋手》等歌曲，2018年台北市長候選人吳萼洋，因在辯論會上高歌《愛江山更愛美人》，不只炒紅這首歌，也讓已退隱多年的李麗芬，再次成為話題。

(中時新聞網)