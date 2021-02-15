【愛傳媒楊秉儒專欄】在全球觀眾的心目中，迪士尼出品的動畫電影，應該代表的是「家庭、溫馨、適合兒童觀賞」，完全符合衛道人士的高道德標準對吧？

可是，你們有沒有發現，很多迪士尼動畫裡，很多主角都是從小就失去了母親，有些還是以非常慘忍的方式與母親天人永隔？

Nemo《海底總動員》的尼莫還是個魚卵的時候，就沒有媽媽了；藍天工作室製作，二十世紀福斯公司發行的《冰原歷險記》裡，主角公長毛象蠻尼（Manny）原本一直無法從小時候父母為了保護他而犧牲自己，慘遭原始人獵殺的惡夢中逃脫；《美女與野獸》裡的貝兒也沒有媽媽在身邊；仙杜瑞拉（《仙履奇緣》的灰姑娘）也是因為父母雙亡，才會一直被後母跟兩個沒有血緣關係的姊姊虐待；《白雪公主》裡的公主也沒有娘，《小美人魚》的愛麗兒，她的母親一直沒有出現，直到2008年推出的前傳電影《小美人魚3：回到當初》，才知道愛麗兒的母親雅典娜皇后是為了挽救國王送她的音樂盒，才被一艘海盜船給壓死的，國王因此悲痛欲絕，這也是為什麼國王禁止海底世界出現音樂的原因。

這次要拿出來當範例的是《小鹿斑比》。在一個寒冷的冬天裡，斑比和媽媽一起到了被冰雪覆蓋的大草原上，他們找到了一些新發芽的綠草，正當他們在吃草的時候，斑比的媽媽感覺到了一群獵人正在接近，並叫斑比趕快跑回森林中，逃跑時槍聲大作，斑比跑回森林後，才發現他的媽媽沒有跟著他一起回來。

這段畫面，在當年《小鹿斑比》於全美院線首映之後，馬上引起軒然大波。許多衛道人士與護童心切的家長們群起抗議，認為這樣的情節鋪排，嚴重戕害美國孩童幼小的心靈，讓他們太早接觸到死亡的血腥與殘酷。可是，死亡殘酷嗎？《小鹿斑比》的原著告訴你：成長才是。

不少經典童話原本是寫給大人看的，因為在中古世紀時期，故事是講給大人聽的，那個年代根本沒有所謂《童書》的概念；《安徒生童話》裡血腥、殘酷的情節其實沒有少過，原始版的《格林童話》根本就是集亂倫、性侵、戀童癖、趁機性交等成人十八禁情節於大成；《小鹿斑比》亦不例外。

《小鹿斑比》是出自奧地利作家Felix Salten之手的作品《Bambi, a Life in the Woods》，原著於1923年面世，長達293頁，是一部寫給大人看的「成長小說」；也許是名字的關係，這作品總被誤會成童話，引來家長指責故事「太黑暗」和「兒童不宜」；『死亡』向來都是沉重的話題，大人擔心小孩會吃不消，華特．迪士尼最後雖然抽起了斑比母親被射中倒下那一幕的草圖，改為以一聲槍聲交代事件，即使如此，這幕依然在全球小孩們的心裡留下了永不磨滅的創傷。

可是，原著小說中，斑比母親是這樣向斑比解釋何謂『生存之道』：「我的兒子啊，假若你能夠存活下來、假若你夠狡猾並不把自己送進危險之中，終有一天你能夠跟你父親一樣英俊和強壯，而且你還會長出鹿角呢！」

迪士尼、皮克斯的動畫電影內容通常都是與『成長』有關。他們透過一部又一部的動畫電影，探討你人生中開始學會接受責任的日子。

辛巴《獅子王》因父親被謀殺後灰心喪志，離家出走；但是最後他還是必須要回去。簡言之，角色設定成失去父母總能凸顯他們的成長。

小鹿斑比的媽媽被殺掉，所以他必須長大。貝兒《美女與野獸》只有爸爸，但她爸爸迷路了，也因為這樣貝兒必須要承擔風險去救她爸爸。這就是迪士尼故事的重心。

生命中最重要的人不幸過世之後，整個世界並不會因為你的悲傷而停止轉動；上天不會給你任何停下來哭泣的機會；在這個弱肉強食的世界中，周圍環境這一秒恬靜，下一秒便風起雲湧，在這種環境下將自己脆弱的一面暴露於人前，很容易會讓自己屍骨無存。斑比學會的是，要生存便要強忍淚水，要學會獨來獨往。

其實，人類社會何嘗不是如此？當我們走到生命的某些關頭，便會發現某些情感只能自己消化和沉澱；我們意識到『殘酷』是『成長』的一部分，而我們必須努力地在夾縫中求生存。

與其自以為善良的想保護這個世界的孩童不要受到『殘酷』的汙染，拒絕讓他們長大，這種想法實在有點不切實際。因為你無法抵抗自然法則。

人，總是要『成長』的。而現實社會永遠都有它『殘酷』的一面，你不可能，也沒辦法製造一個虛幻的烏托邦，將你的孩子禁錮在這個水晶城堡裡一輩子。

請記住：『你的孩子，其實並不是你的孩子。』總有一天，他們必須甩開你們的雙手，學著長大。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)