大陸男星胡兵當年以電視劇《澀女郎》和《雙響炮》在台灣打響知名度，雖然鮮少來台宣傳或工作，但還是有相當高的人氣；最近今年50歲的他，驚傳眼睛突然看不清，決定在春節前動手術治療，拍影片記錄因工作讓眼睛受傷也沒倒下的過程，網友看到眼眶濕，急勸「別急著工作，好好休息」。

10日胡兵在微博上傳一段「眼部手術全記錄」，原來近期胡兵察覺自己眼睛看不清，發現情況不對勁趕快去醫院接受治療，他先前早已做過鐳射手術，但術後沒多久就開始工作，經常沒日沒夜的工作，還要配合各種要求戴美瞳，各種傷眼睛的行為讓他已經嚴重到弱視。

最近今年50歲的胡兵，驚傳眼睛突然看不清，決定在春節前動手術治療。(圖/ 摘自胡兵微博)

影片中胡兵多次進出醫院檢查，用針插眼睛或是進手術房等畫面，讓粉絲看了相當心疼，胡兵也淡定地表示，「各位我沒有倒下，只是眼睛看不清做了個手術！新年願望希望大家都好好滴」；有鐵粉看完胡兵的一段話，才想起難怪最近他開直播總戴著墨鏡，原來眼睛早就受傷了。

網友看完胡兵的眼部手術全記錄後，不禁佩服他的勇氣以及多年來敬業的表現，「不要急著工作，光對眼睛的傷害是無形的」、「看起來只有20歲啊…從《澀女郎》喜歡到現在，要加油」、「這真的是50歲嗎」、「沒有一個人能隨隨便便成功，努力的兵哥棒棒的，好好保護眼睛，看哭了」、「看完就明白要好好對我眼睛了」。

(中時新聞網)