被當盤子敲？一名男網友分享在三峽老街吃麵線，一盤大概只有五口的份量，但卻要價115元，讓人好傻眼，貼文引起網友討論，這太誇張了，也有不少在地人表示，那家是出了名的貴，在地人死都不會進去。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢1公社》發文分享，在三峽老街吃麵線，一盤大概只有五口的份量卻要價115元，而幾份家常滷味切一盤也要100元，驚人價格讓他頓時傻眼，也好奇大家吃過最訝異的食物是什麼？

從原PO分享的照片中可見，盤子中裝著白白的麵線與幾片高麗菜，上面淋上一些醬汁，看上去就是一盤普通的麵線；另一個盤子中，則裝著幾樣常見的滷味，也沒有什麼特別之處，但兩道菜加起來價格卻破200元。

貼文引起網友熱議，「盤子麵線」、「哇！我在雜貨店買一把15塊的麵線，大概可以煮4盤」、「住附近10幾年沒吃過那家，改天朝聖看看」、「怎不去薑母鴨店吃更便宜」、「什麼麵線要115呀？看起來什麼都沒有」、「敲『盤』價」、「吃的是自己的血汗」、「三峽老街遲早落士林夜市下場」。

不少網友看了直呼，「那間本來就是出名的不便宜」、「這出名的貴！在地人死都不會踏進去的店。恭喜你，解鎖三峽最雷的店，麵線是苦茶油的，他會跟你說很特別，所以很貴」、「這家是出名的噱」、「那家有名的黑，專門騙觀光客，每次過年都有人跳出來罵」、「當初也拿出500光顧了這間超級名店」。

三峽老街麵線115元僅5口，在地人揭暗黑真相。（圖／翻攝自Google評論）

留言處也有許多網友指出，其實這家店過去就常因為價格而被爆料，也曾登過新聞版面，實際搜尋發現該店的Google評價也只有1.2顆星。

(中時新聞網)