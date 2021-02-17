靠著一棵榕樹線索，順利送阿婆返家。台灣大道2段833巷與大容西街口有一座榕樹公廟，是該地區生活居民共同記憶，1名阿婆雖然迷路，還記得住家這間廟宇，以及一旁的大榕樹，員警憑藉著阿婆一句「榕樹公」台語發音，幫助阿婆順利回到溫暖的家。

台中市警察局第六分局何安派出所警員郜偉涵、許珈瑄，日前接獲民眾報案，有名阿婆在台灣大道2段與何厝街路口疑似迷路，83歲黃姓阿婆露出無助神情。

阿婆向員警表示，她剛搬來台中居住沒幾個月，早上外出找朋友，搭乘公車欲返家時迷失方向，已走了許久卻仍無法找到回家的路。

員警連忙向附近居民討杯水及借張椅子讓阿婆休息，並循著阿婆提供其住家附近有宮廟、榕樹的線索，沿路攙扶其至該地點尋找，終於找到阿婆的住家，阿婆相當感謝熱心的員警熱心將其安全護送回家。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心所規畫製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，盡速順利返家團圓。

警六分局強調，結合協勤民力，透過警民合作於110年加強重要節日安全維護工作期間加強協尋失蹤人口助返家。

(中時 )