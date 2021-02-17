【愛傳媒蔡詩萍專欄】一年又一年了呢！我牽著妳手，走著，是啊，又一年了呢！過年的假期，就在返鄉，團圓，回台北，一連串的安排中，又過去了呢！

但妳我明白，歲月靜好，卻一直在流逝，老人家老了，小孩子們長大了，我們當然也不會一直維持我們初識時的模樣，否則，女兒怎麼會出落得像一朵即將綻放的花呢！

但，我們還是手牽手，在假期的最後兩天，當女兒有她自己的朋友之約，當我們深深感覺日子要有屬於我們倆的時間時，我們還是手牽手的，一如戀愛時的浪漫，跑去賞櫻花，跑去看杏花，跑去信仰東區，看街頭藝人的表演。

吃一頓燒肉，曬過冬日的太陽，坐在101大樓裡，喝杯咖啡。年假就結束了呢！是啊！就要結束了。

小日子的生活，誰不是貪戀這幾天的連假，去探望親人，去聚會朋友，去親近自然，去約會彼此？

這些都叫幸福啊，因為，我們都在，我們親愛的人們，都在。

我偷偷從妳的視角，拍了幾張街頭藝人賣力的演出，然後，在打賞箱裡投入鈔票，然後牽著妳手，繼續在陽光燦爛的街頭走著。

聽說，2月17日上班日，要變天了。

管他呢，讓我們繼續留在現在，留在心頭滿滿的陽光裡，所謂歲月靜好，從來都不是時光不變，環境不變的，而是，我們心頭美好的堅持不變！

作者為知名作家

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(中時新聞網)