21歲大陸男星張逸杰因演出陸劇《暗戀橘生淮南》打開知名度，外型帥氣的他被知名製作人于正相中，前途一片看好，然而日前他卻遭網友爆料，竟在片場踢臨演的便當，對待臨演的態度十分不友善，立刻引發撻伐，對此，他也在今日親自發文回應了。

網友「金牌銷售李經洋」日前發文表示，她擔任電視劇《親愛的爸媽》的臨演時，中午放飯和其他人在吃便當，卻有一名1999年出生的張姓男藝人不小心踩到她的便當，「我剛想說沒關係我重新拿一份。誰知道他瞅了一眼自己的鞋，然後一腳把我的盒飯（便當）踢的更遠了。」

不僅如此，網友指出，當時他在現場扶著車子換鞋，結果車子被其他人撞倒，該名男藝人又氣沖沖大吼，「誰的車啊你就摸」，讓他忍不住大吐苦水，「真是鬱悶死了。現在有些小孩子真是張狂。你還偏不能拿他怎麽樣。」底下有網友根據線索猜測「張逸杰？」他也毫不避諱回答，「嗯，表示委屈巴巴。」

張逸杰發文澄清。(圖/翻攝自張逸杰微博)

對此，張逸杰經紀公司發表3點聲明澄清謠言，並將保留法律追訴權，而張逸杰本人也轉發聲明，強調自己入行10年，尊重台前幕後每一位工作人員，絕不接受詆毀，「這樣的事從前沒做過，以後也不會做。我知道造謠沒有成本，但我也勸你善良，身正不怕影子斜，我問心無愧，未來也願意接受大眾監督。」

(中時新聞網)