台灣基進立委陳柏惟被台中海線民間團體發動罷免，並成立「刪Q總部」展開連署。前國民黨立委顏寬恒日前在臉書表示尊重任何的公民活動，還說期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。名嘴羅友志認為，顏寬恒喊走自己的路，但他最後應該還是會有相當的表態，因為這一戰攸關顏家2024會不會拿回立委。

顏寬恒9日在臉書表示，打從一開始，他就表示對於任何公民活動，都表示尊重，指自己曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲。還說現在的他不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，他期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路。

羅友志在《國民大會》節目中指出，最後顏寬恒如果還是走自己的路，應該還是會有相當的表態，因為這一戰攸關顏家未來在2024會不會拿回立委，而且2022台中市長選舉黑派跟盧秀燕的選舉難道沒有關係嗎？所以顏寬恒若不表態，這場選舉等於認輸了。

網紅千千拍影片介紹大甲美食時請出顏清標合體，顏清標好像也呼應兒子顏寬恒的說法，千千問「比較喜歡做水餃，還是做消波塊？」顏清標笑說，「吼～你問這那麼敏感，消波塊現在就要問顏寬恒」。他這一句話也某種程度代表「好吧，兒啊！你要走自己的路，爸爸就把棒子交給你了，畢竟這是你的選舉，我以前的選舉是我過去的。」

民進黨立委許智傑12日在臉書表示，罷免陳柏惟若成案，恐讓顏家更辛苦，因為後續的輸贏一定掛在顏家身上，顏家不可能置身事外。萬一罷免失敗，陳柏惟會變陳大尾，且顏家在台中建立的灘頭堡將宣告失敗，以後更無機會再戰勝陳柏惟，因此罷免陳柏惟對顏家不見得有利。

羅友志對此指出，許智傑用一整篇來分析，從頭到尾只是要告訴顏家一句話「顏家不要參加，你們不要來。」他覺得許智傑po出這樣的文章，表示他急了。

(中時新聞網)