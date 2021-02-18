台南市政府各相關單位18日與鹽水武廟開會後，決議鹽水蜂炮恢復舉辦，但規模縮小。（劉秀芬攝）

台南市政府各相關單位18日與鹽水武廟開會後，決議鹽水蜂炮恢復舉辦，但規模縮小。（劉秀芬攝）

備受民眾關注一年一度台南鹽水蜂炮是否舉辦，台南市政府各局處18日上午與鹽水武廟開會後，決議恢復舉辦，但規模縮小，而且不遶境，炮城集中施放，元宵節2月26日晚上6點炮城於集中施放區施放。主持會議的副市長趙卿惠說，希望讓百年鹽水蜂炮民俗活動不中斷，同時做好防疫、確保施放安全。

台南市府上月因疫情升溫，宣布鹽水蜂炮活動和月津港燈節暫停舉辦，民眾大感失望，地方人士也不斷建議市府恢復舉辦。台南市長黃偉哲17日表示，兼顧防疫與民俗文化、宗教精神考量下，初步規畫炮城集中施放，18日與廟方協商後公布施放細節。

18日會議中決議，為了防疫，停辦神轎遶境，2月26日元宵當晚在鹽水國中操場舉辦蜂炮集中施放，集中施放區只有炮城施放工作人員、轎班採實聯制登記進入。

鹽水武廟主委翁再進表示，已在2月17日以前綁好的炮城才能向武廟登記，經消防局鹽水分隊檢查炮城合格才能進入集中施放區。

想要參與的遊客，只能在外圍觀看蜂炮，不能進入集中施放區，市府將在外圍設行人徒步區，但不准設攤、飲食。

(中時 )