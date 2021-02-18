【愛傳媒左化鵬專欄】2月15日中午，應望春風電子報總編輯葉東舜博士之邀，前往三貂嶺走春，此地山明水秀，山花爛漫，風光無限。

同遊者，有漢聲電台前總台長賀鐵君伉儷，以及望春風電子報的編採朋友。中午，綠色和平電台名主持人蔡鳴兄，在三貂嶺他的雅居，設宴款待我們。

開席前，我在他的庭院中，東張西望，四處亂逛，幾年前，他在雅居鄰近蓋了一座「阿扁涼亭」，供遊客乘涼歇腳，現已拆除，匾額棄置在庭院一隅，後有一小瀑布，山泉一洩如注。

住在附近的前自立晚報名記者胡超群，臨時插花，他的口才甚佳，東扯西拉，可以聊上三四個鐘頭，不喝一口水，他在此處有一座農場，白天，扛著鋤頭，揮汗如雨，種些有機的瓜果蔬菜和咖啡樹，晚上，夜色茫茫，星月無光，他戴上頭燈，捕捉麝香貓和白鼻心，山居生活，過得十分愜意。

東道主蔡鳴兄，熱情好客，我們相談甚歡，這位綠色和平電台的名主持人，頭戴一頂綉著中華民國國旗的將軍帽，我特地和他合影留念。

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(中時新聞網)