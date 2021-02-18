高雄市教育產業工會接獲投訴，指高市一所國中校長疑似對被霸凌的女學生下封口令，溝通時還關起校長室大門、拉上窗簾，嚇得女學生事後狂哭不敢上學。高市教育局表示18日已啟動行政調查，市長陳其邁也要求調查務必積極嚴謹，保護學生。

高教產表示，該國中霸凌事件發生在今年1月，一名男學生經過走廊時，作勢要毆打該名女學生，女學生回家後告知擔任家長會長的父親，家長立即在家長會群組反映，但校方第一時間沒有回應。

事後，學務主任把女學生叫進校長室，校長要女學生不要將此事外洩，過程中不但拉上窗簾，還把門反鎖。女學生回到教室後感到非常害怕，除了上廁所外幾乎不敢走出教室，回家後還放聲大哭。

家長得知後，氣得在家長會群組大罵「問話關什麼門？是不是想吃案？」家長痛批校長身為一校首長，竟在密室訓話、帶頭對女兒心靈霸凌。高教產也痛批，校長與主任兩名成年男性與一名女學生同處一室，還鎖門、拉窗簾，成何體統？女學生無法對外求援還要面對詢問壓力，更被要求封口，簡直就是「二度傷害」。

校長也發出聲明強調，溝通時正好是早自修下課清潔打掃時間，走廊有學生走動探頭，為保護學生避免被走廊學生議論，學務主任才將半透明窗簾拉下及關門，並無上鎖情事。溝通也只為釐清事情經過為方向，皆以關心學生處理事件為初衷，絕無下禁口令等情事。

校長澄清，1月學校獲知該事件後已進行相關通報並啟動後續霸凌防制機制，也依程序召開防制校園霸凌因應小組會議。由於本案因未具針對性、連續性等要件，為非屬霸凌事件的行為偏差事件，目前行為偏差當事學生已進行後續管教輔導。

教育局表示，學校於1月11日獲悉後當日即進行校安通報，並於1月14日依法召開防制霸凌因應小組會議調查，會議決議為學生衝突事件，同時啟動相關學生關懷輔導機制。校方並於1月21日將結果以書面通知家長，家長於1月27日提出申復後，學校已訂於2月18日下午召開審議會議，教育局並邀請高雄市政府研考會所設置之反霸凌府級調查委員納入小組擔任外部委員，將與當事人進行了解，啟動獨立調查，以力求客觀審慎嚴謹。

另針對疑涉霸凌案件之行為人於國小為高關懷學生，學校於該生入學後即召開轉銜會議及個案會議，並轉介輔導資源，亦已規劃於109學年度第二學期提供個別化彈性課程及相關鑑定協助機制。針對相關學生亦將持續關懷輔導，提供必要之協助機制。

針對校長處理程序部分，陳其邁市長第一時間即要求研考會啟動霸凌事件調查小組，今日下午同步進行獨立調查，了解校方處理是否有疏失。陳其邁也要求市府相關機關協同府外委員，務必積極嚴謹進行調查，善盡保護學生的責任。

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