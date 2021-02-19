【愛傳媒蔡詩萍專欄】望著台中友人「大仁哥」，年後寄來的「禮物」，我心頭溫暖，台中人果然說到做到，而且「禮物真的很特別」啊！

我跑完苗栗大湖草莓馬，完成第十三個全馬後，慣例在臉書上貼文，鼓舞自己一下，很多臉友上來祝福，加油，台中的友人「大仁哥」，回應說，「這一定要送個特別的禮物」。

我們這種台北人你知道的，總是認為「朋友嘛，人家也是客氣，給個鼓勵而已」，你不要想太多，謝謝就好！但，過完年，開工第一天，收到這包東西，從外觀上，從觸摸的手感上，還真不知道到底是什麼？！

等我拆掉外包裝，半透明泡膜裡，感覺是一個圖案，但質地很堅硬，「奇怪呢，到底是什麼！？」

完全拆開後，一看，當下簡直要叫出聲音來！「哇喔，RUNNER呢！」

一片全黑的塑鋼，五個向前奔跑的男女，後面一排大寫英文字母RUNNER！

你若不愛跑步，很可能就覺得還好。但你若愛跑步，你就知道，送這禮物的人，完全懂你的心情，那是一種「跑者」的心靈，那是一種「跑者」的態度！

我們，跑者，RUNNER，不分男女，無論快慢，一旦踏上起跑點，鳴槍一響，蜂擁而上，我們就是跑者了！

全馬，是超越人體基本負荷的試煉。如果要跑得好吧，平日的鍛鍊，是必要的。訓練不夠，就只好憑意志力，力撐全程。但你一旦完賽過一次，你就領會了人生沒有全靠運氣的，要每場全馬都完賽，你就得把跑步當成日常生活。

我苗栗大湖馬，路程中遇見「苗栗林志玲」，告訴我當月跑量維持三百五十公里時，她的全馬跑進四小時，就很OK！

另外一位全馬奇人建議我，最好把平常的練跑，單次拉高到十五六公里以上！他們傳遞的意思是什麼呢？

只是很客氣的告訴我，「你練習量不夠啊！」月跑量超過三百五十公里，意思是，每天都要練跑至少十公里以上，不是嗎？

單次練跑最好超過十五六公里以上，也就是幾乎要練跑半馬了，不是嗎？所以，唯有在乎累積全馬的人，才明白，每場全馬的完賽，都是日常的累積。

你，控制飲食，調節體重，每天出門練跑，把練跑量拉長，然後，在一場接一場的全馬中，感覺自己到底有沒有在進步一點點！

動輒數千人，上萬人的馬拉松，你又不是肯亞來的超級跑者，又不是台灣長跑的明星健將，誰會在乎你每次有沒有完賽，有沒有進步一點點呢！

但沒關係，唯獨你自己心裡在乎就好。我很享受起跑前，幾千人，群聚，等候倒數計時的興奮感。熱血，沸騰。

我也很享受，跑過半馬以後，體力下滑，但你眼前還有一半的路程要拚完的折磨感。

那都不是跑十公里，跑半馬的人，所能感受的「跑者的拚搏」！

半馬前，是一公里，一公里的堆疊。半馬後，是一公里，一公里的減少。前半段，是興奮，後半段，是折磨。

唯有全馬跑者，才懂，人生不過是在興奮，在折磨，的交錯中，知道存在的意義。感謝台中「大仁哥」寄來的「特別的禮物」，它真的很特別！

我很希望有朝一日，我在那圖案上的幾位跑者中，能跑在前面，但我並不強求，因為我知道，我若追求那目標，我日常付出的練跑，會更多，會更苦。

其實，跑在後段班，也蠻爽的，你總是明白了，人生不需要什麼都搶第一的。你什麼時候看過跑第一的人，沿途為你加油的？

他跑都來不及了，哪來時間理你！即便第一名擦肩而過時為你加油，你也會氣餒，覺得他像炫耀，對吧！

但，你在後段班，每個贏你不多的人，為你喊聲加油，你會覺得窩心，他們都只是誠心希望你堅持下去，跑完全程！

但我會記住那幾個英文大寫字母的：RUNNER。

你是RUNNER呢！你是跑者呢！跑者是一路向前，永不對歲月，對體能，對現實，說 l am sorry的！

希望我在一百歲之前能把這runner掛滿一百場全馬獎牌！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)