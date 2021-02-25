轉帳成功卻沒收到錢？一名男子昨天收到朋友的轉帳證明，表示之前借得1000元已經還他，但男子苦等一天戶頭都沒有錢入帳，讓他懷疑自己是不是被詐騙了，對此網友揪出2疑點，指出線上轉帳3秒就可入帳，且轉帳金額1000元應該要有小數點才對，笑道這改圖也改得太爛了，戳破謊言。

左圖為假的轉帳證明，右圖為正確的轉帳證明，光是金額的字體就明顯不同。(翻攝自 爆怨公社)

一名網友昨天在臉書「爆怨公社」表示，日前他借給朋友1000元急用，昨天朋友將1000元用匯款的方式還給他，還傳「轉帳成功」的截圖證明自己真的有轉帳，然而原PO苦等一天遲遲不見這1000元入帳，但朋友又堅持他有還，原PO反覆檢查截圖後，發現轉入帳號的欄位上，疑似有被塗改的痕跡，不經懷疑自己是不是被詐騙了。

對此，網友發現，這轉帳證明的截圖非常有問題，一比對發現原PO朋友不只改了帳號，連金額也有修改的痕跡，正常1000元應該要有小數點，「字體跟app系統的不一樣喔，自己打的吧」、「我也是中信，4位數會有逗號 1,000」。

此外還有人指出，不只截圖疑點重重，連原PO朋友說有轉帳都是在唬爛，因為轉帳只要一完成交易，錢馬上就會匯入對方戶頭，馬上就可以查到並領出來用，「線上轉不用3秒就入帳了，你朋友人格只值1000元……」、「去刷本子就知道啦」、「是馬上入帳的喔，什麼損友啊」、「合的超爛...」、

還有人要原PO去報警，認為這是詐欺，「打銀行問，不行就告詐欺，一次鎖住所有帳戶只能臨櫃」、「報警啦，1000元也要騙」。

(中時新聞網)