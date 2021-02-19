泥塑小貓作品讓金城幼兒園增添幾分「童趣」。（李金生攝）

漫遊金門后浦小鎮，遍覽古樸歷史風情外，還可在歐風建築的金城幼兒園，與泥塑悄皮萌小貓偶然相遇。當地藝術家吳鼎信運用他的巧思，替這座入選全台10大觀光小城、經典小鎮的老城區，妝點出1處讓遊客在轉角遇到驚喜，情不自禁拿出手機打卡的新熱點。

信步走過金門最熱鬧的金城民生路，人車熙攘穿過金城幼兒園，找尋好看、好吃東西的遊客，在東張西望的視覺遊移間，一不小心就瞥見一人高的牆頭，直挺挺的站立著4隻一臉萌樣的小貓，旁邊還有2隻半蹲半趴相互逗著玩，仔細一看原來都是泥塑的作品。

作者是當地知名藝術家吳鼎信，他說因為女兒很愛小貓，喜愛到要跟貓兒一起睡覺，讓他對這種帶著神祕感的小動物，也有一些不同的感覺。金門縣林務所今年春節與金城鎮公所聯手妝點后浦小鎮，希望在街頭營造不一樣的氣氛，輾轉找他幫忙做些裝置藝術，因此讓這座「貓牆」有了最碰巧的發想源頭。

偶然瞧見的遊客開心打卡，為金門行留下特別的回憶外，當地民眾也覺得這些小貓作品很可愛，在揮別疫情乍起的鼠年，萬象更新的新年伊始，萌得讓人融化的小貓作品，似乎帶來一切重新來過的想望，讓人感到十分輕鬆和愉悅。

2隻調皮相望的小貓，抓住路人和遊客的眼光。（李金生攝）

金門藝術家吳鼎信運用巧思替入選全台10大觀光小城、經典小鎮的后浦城區，妝點出1處讓遊客在轉角遇到驚喜的打卡新熱點。（李金生攝）

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