安裝冷氣少1關鍵動作 2年後出人命 他慘賠388萬還遭判刑（示意圖／與本案件無關）

安裝冷氣時的一個小疏忽，竟在2年後造成悲劇。一名葉姓冷氣安裝業者，在新竹縣一處工廠安裝冷氣時，沒有做好接地作業，造成2年之後，前來施工鋪設樓板的工人，被漏電的冷氣金屬架當場電死。事後不但遭判5個月，還賠上388萬元。

判決指出，葉姓男子具有丙級冷凍空調裝修技術士資格，經營冷氣銷售與安裝業務，2017年間在新竹縣一處工廠廠區安裝冷氣，本應注意為防止漏電，且二次對地電壓超過150伏，宜採用設備與系統共同接地，也就是接地線之一端應妥接於接地極，另一端拉到接戶開關箱內，再由該處引出設備接地連接線，施行內線系統或設備之接地，卻疏未注意，僅對室外機及室內機作接地，並未對將地線拉至總電源開關箱的接地端子內。

2019年，同一廠區因為頂樓漏水，委託另一家水電工程行前來重新鋪設頂樓地板，2019年7月1日上午，工程行員工古男在該處綁鋼筋施工時，因冷氣室外機漏電至冷氣金屬架上，古男的左側頸部不慎觸及該冷氣金屬架，造成觸電當場死亡。

葉男在審理時供稱，出意外的廠房頂樓冷氣機是他安裝的，地線沒有接到總開關的接地端子，他安裝時不知道室外機會漏電。由於審理期間，葉男已與死者家屬以388萬元達成和解並依約賠償，因此新竹地方法院依照業務過失致人於死罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。緩刑2年。

(中時新聞網)