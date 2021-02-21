潤泰在新豐鄉泰豐段219地號近900坪土地，就在松林國小操場西側。（羅浚濱攝）

縣府預計與潤泰交換的土地，面積843餘坪，在明新科技大學旁。（羅浚濱攝）

新豐鄉松林重劃區人口成長，造成松林國小學生爆滿，縣長楊文科考量在校內增建校舍，恐壓縮學生空間，經與學校旁土地所有人潤泰全球公司多次協調後，雙方達成互換土地的共識，縣府將以潤泰近900坪土地擴建校舍。

縣府指出，潤泰在新豐鄉泰豐段219地號土地面積有898.88坪，在松林國小操場西側，與學校僅一牆之隔，縣府預計交換土地在明新科大旁，新豐鄉坪頂段1068地號有843.36坪。

潤泰同意縣府指定估價師事務所辦理估價，結果須經潤泰董事會通過後，再由縣府送縣有財產審議委員會評定。若潤泰土地估價金額較高，經董事會通過後，差額部分將無償捐給縣府，等估價完成後，潤泰將召開董事會決議相關文件，視估價結果依規定辦理公告。

總量管制的松林國小，每年新生超額嚴重，楊文科指示教育處研議短期解決計畫，原預定在校內增建校舍，但家長反對此方案，認會壓縮學童活動空間。

楊文科很重視松林家長提出另覓土地興建校舍的意見，認為學校旁的潤泰所有土地，最合適擴建校舍，多次和潤泰協商，終於取得交換土地的共識。

楊文科感謝潤泰總裁尹衍樑答應協助，指尹總裁一向很支持教育發展，願意共同為新竹縣學童教育權益努力，土地交換所衍生約2500萬元土地增值稅，也由潤泰負擔，未來估價多出的差額，更會慷慨捐贈給縣府，在順利交換土地後，將可儘速推動新建校舍，維護學子教育權益。

教育處長楊郡慈指出，縣長楊文科1月間親自拜訪潤泰總裁尹衍樑，達成雙方共同努力以地換地共識，解決松林國小校地燃眉之急，目前新建校舍後續行政程序正由教育處、財政處進行中。

(中時 )