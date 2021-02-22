洛磯隊明星外野手戴斯蒙(Ian Desmond)要連續消失第2年了，他本周在IG上宣布退出2021年大聯盟球季，因為新冠肺炎(COVID-19 )疫情未退。戴斯蒙去年已經用相同的理由拒打，雖然大聯盟允許球員退出，但球團不會支付薪水，算起來戴斯蒙兩年合計損失高達1356萬美元(約台幣3.7億)！

「我守在家人身邊的欲望高於在疫情下打棒球，我會持續鍛鍊自己並關注球季的發展。」去年各隊因疫情大減薪，戴斯蒙的1500萬美元年薪只剩556萬美元，今年他可領全薪800萬美元，居然也放棄了。這是一般人工作一世也賺不到的錢，戴斯蒙退賽的決心非常堅定。

去年5月，美國黑人佛洛伊德(George Floyd)被白人警察壓殺，點燃全美種族風暴。職籃NBA憤怒抗議，不過大聯盟當時還陷在勞資談判，一路拖到7月底才開季，戴斯蒙不是黑人(他是其他種族的混血)，但他也對佛洛伊德事件非常憤慨。

戴斯蒙今年35歲，他與科羅拉多洛磯的合約只剩2022年的球團選項，球團可以用200萬美元將他買斷。換言之，戴斯蒙很有可能就此揮別洛磯，成為自由球員。「我的隊友、教練、高層都能理解並支持我的決定，我衷心祝福洛磯球團一切順利。」

擔心疫情而退賽的球星，去年最有名的是道奇左投普萊斯(David Price)，因為道奇偏偏就在這時摘下了暌違32年的世界大賽冠軍，普萊斯對此只表示「平靜接受」。

(中時新聞網)