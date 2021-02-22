變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

變性網紅罔腰日前宣布懷孕3個月，不只曬超音波照還挺凸肚自拍，罔腰的喜訊引發熱議，而她曾說20日可以拿到媽媽手冊，但截至發稿前，罔腰卻都還沒上傳照片，許多網友就到她的社群網站敲碗問媽媽手冊，但罔腰都沒有正面回應，罔腰日前還爆氣開嗆酸她的網友，但罔腰昨則在網上一改強硬態度嘆：「被嚇到不敢回診了 我好怕」。

罔腰宣布懷孕後引發各界熱議，有人酸她也有人力挺，就有網友要罔腰曬出媽媽手冊來證明，但罔腰原本聲稱上週六（20日）可以拿到，還誓言領到要PO出來，但截至發稿前，媽媽手冊仍未亮相，就有網友留言問「媽媽手冊勒兄弟」，還釣出罔腰回嗆：「自己長得不ok 誰要跟你當兄弟」。

罔腰一改強硬態度，在留言中感嘆：「被嚇到不敢回診了 我好怕」。（圖／取材自罔腰Instagram）

罔腰至今仍沒有正面回應孕事和媽媽手冊，就有網友在昨晚留言問：「所以媽媽手冊呢？今天週日了欸」，罔腰則一改強硬態度說：「被嚇到不敢回診了 我好怕」，罔腰男友也在IG留言中開嗆：「手冊手冊的，乾脆關鍵字刷一排媽媽手冊好了，無聊」。

其實自從罔腰宣布懷孕後，事件就引發關注，她的男友曾宣稱是接受「腹腔懷孕」的人體試驗，而高雄市衛生局今天則會發函給當事人，要求在一周內親自到衛生局或以書面陳述意見，衛生局將展開調查是否違反醫療法、人體實驗管理辦法，一旦查證屬實就開罰。

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(中時新聞網)